Putin unterstützt Lukaschenko mit Milliardenkredit

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angesichts des Machtkampfes in Weißrussland seinem politisch angeschlagenen Kollegen Alexander Lukaschenko einen Kredit von 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Mrd. Euro) versprochen. Das Nachbarland solle "in diesem schwierigen Moment" Hilfe aus Moskau bekommen, sagte Putin am Montag bei einem Treffen mit Lukaschenko in Sotschi.

SN/APA (AFP/Archiv)/SERGEI GAPON Lukaschenko (r) war in Russland zu Besuch