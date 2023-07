Putin verbietet "Geschlechtsumwandlungen" in Russland

Kremlchef Wladimir Putin hat Russlands umstrittenes Gesetz zum Verbot von "Geschlechtsumwandlungen" per Unterschrift in Kraft gesetzt. Russlands Präsident unterzeichnete das Gesetz am Montag. Demnach dürfen sich Menschen in dem Riesenreich, die eine andere geschlechtliche Identität haben, nicht mehr chirurgischen Eingriffen unterziehen oder etwa auch Hormone verschreiben lassen. Menschenrechtler beklagen eine Verletzung des Rechts auf Selbstbestimmung.

BILD: SN/APA/SPUTNIK/ALEXANDR DEMYANCHUK Kirche hat starken Einfluss auf den Klemchef