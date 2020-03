Putin verschiebt Abstimmung über Verfassungsänderung

Russland verschiebt wegen der Coronavirus-Pandemie die Abstimmung über die größte Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes. Das kündigte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch bei einer Fernsehansprache an. Einen neuen Termin werde es später geben.

SN/APA (SPUTNIK)/ALEXEI DRUZHININ Ausschlaggebend dafür ist natürlich die Coronavirus-Pandemie