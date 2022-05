"Putin versucht, Hunger als Waffe einzusetzen"

Die Getreidespeicher in der Ukraine sind voll, Exportrouten blockiert. Die EU sucht einen Ausweg.

In der Ukraine sind die Kornspeicher gut gefüllt. Doch Russland blockiert die Häfen am Schwarzen Meer, von denen in Friedenszeiten die Weizenfrachter ablegen, um die Welt zu beliefern. Die Schiffe bleiben aus, seit der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar die Ukraine mit Krieg überzogen hat.

"Putin versucht, Hunger als strategische Waffe einzusetzen." So beschrieb der deutsche Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) am Dienstag die Lage, bevor er in Brüssel zu einer Sitzung mit den Kolleginnen und Kollegen ...