Putin: Westen "in gewisser Weise" am Ukraine-Krieg beteiligt

Die NATO-Staaten sind aufgrund ihrer massiven Waffenlieferungen für Kiew nach Ansicht von Kremlchef Wladimir Putin "in gewisser Weise" am Krieg in der Ukraine beteiligt. Der russische Präsident warf dem Westen am Sonntag im Staatsfernsehen deswegen eine "Beteiligung an Verbrechen" in der Ukraine vor. Die Waffenlieferungen stellten quasi eine Beteiligung an dem Krieg dar, weil Kiew die Ausrüstung ohne Bezahlung erhalte. Völkerrechtler widersprechen dieser Auffassung jedoch.

"Unter den heutigen Bedingungen, da alle führenden NATO-Staaten ihr Hauptziel erklärt haben, uns eine strategische Niederlage zuzufügen, damit unser Volk leidet, wie sie sagen, wie können wir unter diesen Bedingungen ihre nuklearen Fähigkeiten ignorieren?" Der Westen wolle Russland liquidieren, sagte Putin. "Sie haben ein Ziel: die ehemalige Sowjetunion und ihren wesentlichen Teil - die Russische Föderation - aufzulösen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Präsidenten.

Russland hat vor einem Jahr seine Invasion der Ukraine begonnen. Der Westen spricht von einem nicht gerechtfertigten Angriffskrieg und unterstützt die Ukraine mit Waffenlieferungen. Experten zufolge verfügt Russland mit fast 6.000 Sprengköpfen über das größte Atomwaffenarsenal der Welt. Zusammen besitzen Russland und die NATO-Führungsmacht USA rund 90 Prozent der weltweiten Atomsprengköpfe.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius bestätigte indes Überlegungen, ein gemeinsames Manöver von amerikanischen, deutschen und polnischen Soldaten in Polen abzuhalten. Das wäre ein deutliches Signal nach innen Richtung NATO, als auch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagt der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Diese NATO ist längst nicht so schwach, wie er geglaubt hat. Sie ist viel stärker. Viel einiger als vorher." Für die Länder im osteuropäischen Teil Europas und die Länder im Baltikum sei es wichtig zu sehen, dass Deutschland und die USA zu ihrer Verpflichtung der Bündnisverteidigung stünden, sagte Pistorius.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte unterdessen den Anspruch seines Landes auf die von Russland annektierte ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim. "Das ist unser Land. Das sind unsere Menschen. Das ist unsere Geschichte", teilte er zum neunten Jahrestag der russischen Besetzung der Krim mit. "Im Jahr 2014 begann die russische Aggression mit der Einnahme der Krim", sagte er am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache. "Es ist logisch, dass wir mit der Befreiung der Krim allen Versuchen Russlands, das Leben der Ukrainer und aller Völker Europas und Asiens zu ruinieren, deren Unterwerfung der Kreml einst für sich in Anspruch nahm, ein historisches Ende setzen werden."

"Heute, am 26. Februar, begehen wir den Tag des Widerstands gegen die Besetzung der Krim und Sewastopols", sagte Selenskyj. Er rief die Medien der Ukraine auf, verstärkt darauf hinzuweisen, "dass die Ukraine niemanden im Stich lässt, niemanden dem Feind überlässt". Zugleich gab sich Selenskyj zuversichtlich: "Das Völkerrecht wird sich hier durchsetzen, auf dem Boden der Ukraine: im Donbass, in Asow, in Cherson und auf der Krim."

Zum Jahrestag äußerte sich auch die Internationale Krim-Plattform aus mehr als 40 Unterstützern der Ukraine. Die Gruppe, der auch Österreich angehört, forderte in einer Erklärung den Rückzug aller russischen Truppen von der Halbinsel und bekräftigte die Unterstützung der Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen. Die Krim-Plattform war 2021 vom ukrainischen Außenministerium ins Leben gerufen worden, um die Einverleibung der Schwarzmeer-Halbinsel durch Russland nach Möglichkeit auf diplomatischem Weg rückgängig zu machen. US-Außenamtssprecher Ned Price betonte am Sonntag, dass Washington die russische Annexion niemals anerkennen werde. "Vor neun Jahren ist Russland in die Ukraine eingedrungen und hat die Krim besetzt - ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und gegen die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine", sagte er.

Ein am Samstag in Kraft getretenes EU-Sanktionspaket bezeichnete der ukrainische Präsident als wichtigen Schlag gegen den Angreifer Russland. "Es ist kraftvoll, gegen die Militärindustrie und den Finanzsektor des Terrorstaates und gegen die Propagandisten gerichtet, die die russische Gesellschaft in Lügen ertränkt haben und versuchen, ihre Lügen auf der ganzen Welt zu verbreiten." Die EU verhängte mit ihrem zehnten Sanktionspaket seit Anfang vergangenen Jahres unter anderem Exportbeschränkungen im Wert von mehr als elf Milliarden Euro.