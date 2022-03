Putin: Westliche Flugverbotszone gleicht einer Kriegserklärung

Der russische Präsident Wladimir Putin übt scharfe Kritik an westlichen Sanktionen gegen sein Land. In einer im staatlichen Fernsehen übertragenen Rede begründet Putin die russische Invasion in der Ukraine damit, dass dort die russischsprachige Bevölkerung sowie Russlands eigene Interessen verteidigt werden müssten. Und Putin warnte vor der Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine.

SN/APA/SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV Russischer Präsident sprach vor Flugbegleiterinnen