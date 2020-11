Putin will Gründung von BRICS-Impfzentrum beschleunigen

In der Corona-Pandemie hat der russische Präsident Wladimir Putin die übrigen BRICS-Länder Brasilien, Indien, China und Südafrika zu mehr Anstrengungen für ein gemeinsames Impfforschungszentrum aufgerufen. Es sei wichtig, die Gründung des bereits geplanten Zentrums nun zu beschleunigen, sagte Putin zum Auftakt eines Videogipfels am Dienstag in Moskau. Außerdem sei man bereit, mit den anderen Ländern bei der Produktion russischer Corona-Impfstoffe zusammenzuarbeiten.

SN/APA (Archiv/AFP)/ALEXEY NIKOLSKY Putin leitet virtuellen BRICS-Gipfel