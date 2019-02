Putin will mit Raketen die USA ins Visier nehmen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner jährlichen Ansprache vor dem Parlament am Mittwoch mitgeteilt, die Arbeit am Bau neuer Waffen fortzusetzen. "Unsere Raketen werden die USA ins Visier nehmen und nicht nur Länder, in denen US-Raketen stationiert sind", meinte Putin weiter. Außerdem versprach Putin der russischen Bevölkerung eine Verbesserung der Lebensumstände.

SN/APA (AFP)/ALEXANDER NEMENOV Trotz neuer Raketen sucht Putin freundschaftliche Beziehungen