Putin wirbt um Freiwillige für seinen Krieg in der Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin wirbt um Freiwillige für seinen Angriffskrieg im Nachbarland Ukraine. Er wolle freiwilligen Söldner erlauben, gegen die ukrainischen Streitkräfte zu kämpfen, sagte Putin am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des nationalen Sicherheitsrats in Moskau zu seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Zugleich billigte er die Übergabe eroberter, westlicher Raketensysteme an pro-russische Rebellen.

SN/APA/SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV Putin reichen die eigenen Soldaten nicht aus