Putin zu Besuch in Minsk eingetroffen

Nur wenige Stunden nach massiven Drohnenangriffen auf die Ukraine ist der russische Präsident Wladimir Putin am Montag zu einem Besuch in Belarus eingetroffen. Vom russischen Staatsfernsehen ausgestrahlte Aufnahmen zeigten, wie der Kreml-Chef auf dem schneebedeckten Flughafen in Minsk aus dem Flugzeug stieg und von seinem Kollegen Alexander Lukaschenko begrüßt wurde. Bei ihrem Treffen wollen die beiden Staatschefs über die "strategische Partnerschaft" ihrer Länder beraten.

Es ist Putins erster Besuch in Belarus seit drei Jahren