Putins Diamanten bringen Belgien unter Druck

Die glitzernden Steine aus Russland sind bisher allen EU-Sanktionen entgangen. Wie lange noch?

Das Geschäft mit Diamanten ist diskret. In Antwerpen, Belgiens zweitgrößter Stadt, findet es hinter unauffälligen Fassaden statt, in einem wenig glamourösen Viertel in Bahnhofsnähe. Kaum etwas deutet darauf hin, dass hier der weltweit wichtigste Handelsplatz für Rohdiamanten liegt. Und doch: 40 Milliarden Euro werden mit den kostbaren Steinen jedes Jahr umgesetzt. Für Belgien ist das ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Fünf Prozent aller Exporte des Königreichs hängen nach Branchenangaben daran, und Tausende Jobs.

Doch das Geschäft mit Diamanten ist schmutzig, ...