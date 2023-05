Putins "Hurra" auf den Krieg

Nach 78 Jahren bliebe der Sieg über Nazideutschland wahrlich ein Grund zum Feiern. Doch der Kremlchef hatte eine andere Agenda.

Das zweite Jahr in Folge musste sich Europa an den Tagen des Weltkriegsgedenkens Fragen stellen, die es nie wieder stellen wollte: Wird es heute eine neue Angriffswelle geben? Startet die Gegenoffensive? Werden wieder Zivilisten sterben bei Luftangriffen?

"Nie wieder Krieg" war eine Hoffnung, die sich für unseren Kontinent nicht erfüllt hat. Sie ist nicht erst mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar des Vorjahres gestorben, denn in der Ostukraine herrscht seit 2014 Krieg. Spätestens ...