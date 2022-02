Putins Prolog zum Krieg

Die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor seiner Unterschrift war wirr und bizarr. Wie ist sie zu deuten?

Die Lage in der Ostukraine verschärfe sich, man müsse handeln. Ganz schnell. So raunt es durch Moskau an diesem Montag. Das Staatsfernsehen sendet Bilder von weinenden Kindern, die mit Sack und Pack ihr Zuhause haben verlassen müssen, geflohen mit Müttern und Großmüttern, geflohen "vor Schüssen, vor Bomben", vor der Regierung in Kiew, die "ihre eigenen Leute quält", heißt es quer durch die Sendungen. Das Eilige, Plötzliche, Unerwartete, das der russische Staat da an den Tag zu legen versucht, stellt sich ...