Putins schärfste Waffe ist seine Unberechenbarkeit

Der Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, der Fall Nawalny - der russische Präsident brachte mit seiner Rede zur Lage der Nation kein Licht ins Dunkel seiner Pläne.

Wladimir Putins schärfstes strategisches Schwert ist seine Unberechenbarkeit. Der russische Präsident lässt seine Gegner am liebsten im Ungewissen über seine Pläne. Und das funktioniert fast immer. So rätselt die Weltöffentlichkeit seit Wochen, was Putin mit dem gewaltigen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine beabsichtigt. Ebenso unklar ist, ob der Kremlchef auf den Tod seines wichtigsten Herausforderers Alexej Nawalny in der Lagerhaft spekuliert oder ob er ihn bald ins Ausland abschieben lässt oder, oder, oder …

Niemand weiß Genaueres und ...