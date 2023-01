"Putins trojanisches Pferd": So schwächt Erdogan die Nato

Die Türkei will weiter den Nato-Beitritt von Finnland und Schweden blockieren. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Erdogan in der Allianz querlegt.

Es war kein schöner Anblick. Die Füße in einer Schlinge, baumelte die Gestalt kopfüber an einer Art Galgen. So sieht sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht gerne. Ihn sollte die Puppe darstellen. Die makabre Inszenierung vor dem Rathaus der schwedischen Hauptstadt Stockholm war eine Anspielung auf das Ende des italienischen Faschisten Benito Mussolini. "Die Geschichte zeigt, wie Diktatoren enden", erklärten die Veranstalter der Aktion, das sogenannte "Schwedische Solidaritätskomitee für Rojava" auf Twitter. Rojava ist eine kurdische Bezeichnung für ...