Putsch im Niger befeuert den Kalten Krieg

ECOWAS-Bündnis lässt militärische Intervention vorerst sein. Afrikas Autokraten sichern ihre Macht mit Wagner-Truppen ab.

Säbelrasseln im Niger: Nach Ablauf des Ultimatums, das westafrikanische Staatenführer den Putschisten in Niamey vor einer Woche gestellt hatten, deutete vieles auf eine militärische Eskalation hin. Allerdings verlautete am Montag aus Kreisen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS), dass eine unmittelbare Militärintervention in diesem Stadium nicht ins Auge gefasst werde. Man wolle in den nächsten Tagen das weitere Vorgehen beraten. Unabhängig davon schlossen die Putschisten "bis auf weiteres" wegen der "Gefahr einer Intervention" den Luftraum.

Experten warnen vor einem Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und Russland. Die afrikanischen Nachbarn sind sich uneins, ob die Wiederherstellung der nigrischen Demokratie diesen Krieg tatsächlich wert ist. Die ECOWAS-Staaten hatten der Militärjunta mit einem Militärschlag gedroht, sollte sie nicht bis Sonntagabend den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum ins Amt zurückholen. Seit Tagen ist das verarmte Land völlig isoliert: Aus dem Nachbarland Nigeria fließt kein Strom mehr; für Händler und ihre Waren bleiben die Grenzen geschlossen.

Für den ECOWAS-Staatenbund steht viel auf dem Spiel. Man durchlebt zwei Jahre vor seinem 50. Gründungsjubiläum eine Existenzkrise, nachdem sich gleich in mehreren Mitgliedsstaaten in den vergangenen Jahren das Militär an die Macht putschte. Die Armeeregime in Mali, Guinea und Burkina Faso verkündeten vergangene Woche, einen Militärschlag gegen den Niger als persönlichen Angriff zu betrachten. Dem Staatenbund bröckeln die Mitglieder weg. Doch auch für die Außenpolitik Europas und der USA werden die Entwicklungen der kommenden Tage im Niger zukunftsweisend. Das westafrikanische Land galt als einer der letzten Verbündeten in der Region im Kampf gegen Terror und in der Migration. Darüber hinaus haben mehrere westliche Staaten hier ihre Armeen stationiert.

Der Putsch im Niger hat einmal mehr die Kalte-Krieg-Stimmung befeuert, die seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine herrscht. Afrikas Autokraten, darunter die Militärmachthaber in Mali und Burkina Faso, setzten in den vergangenen Jahren zunehmend auf die russischen Wagner-Söldner, um ihre Macht zu sichern. "Noch haben wir keine handfesten Beweise für Russlands Beteiligung am Putsch im Niger", sagt Djiby Sow, Forscher am panafrikanischen Institut für Sicherheitsstudien (ISS). Doch sollte sich der herrschende Nationale Rat für den Schutz des Vaterlandes (CNSP) in die Ecke gedrängt sehen, wären die russischen Kämpfer eine "interessante Option" für die Putschisten.

Den Löwenanteil einer Militärmission müsste wohl Nigeria übernehmen. Dessen Armee ist mit 220.000 Mann rund zwanzigmal größer als jene des Nigers. Dennoch kämpft sie im eigenen Land seit Jahren erfolglos gegen die Boko Haram und andere Dschihadisten. Auch Algeriens Präsident, Abdelmadjid Tebboune, lehnt eine militärische Lösung ab, da er einen Flächenbrand "für die ganze Sahelregion" fürchtet. Das nordafrikanische Land hat mit 317.000 Soldaten die größte Armee von Nigers Nachbarn.