Putsch im Niger: EU verliert Vertrauten in Afrika

Soldaten im Niger haben den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum entmachtet. Der Umsturz in einem der ärmsten Länder der Welt hat weitreichende Folgen.

Major Amadou Abdramane (vorne, in blau gekleidet) bei seiner TV-Ansprache am Mittwochabend.

Unter Afrikas Präsidenten ist es ungeschriebenes Gesetz: Wenn deine Macht am seidenen Faden hängt, nimmst du keine Termine im Ausland wahr. Kaum verwunderlich also, dass Nigers Präsident Mohamed Bazoum beim am Donnerstag gestarteten Afrika-Russland-Forum in Sankt Petersburg fehlt. Geholfen hat ...