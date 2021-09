Putsch im Sudan vereitelt

Im Sudan hat es laut offiziellen Angaben einen Umsturzversuch gegeben. "Es gab einen gescheiterten Putschversuch, das Volk muss sich dem entgegenstellen", berichteten staatliche Medien am Dienstag. Aus Regierungskreisen in Khartum hieß es, Putschisten hätten versucht, die Räumlichkeiten der Staatsmedien unter ihre Kontrolle zu bringen, hätten dies jedoch nicht geschafft. Ein hochrangiger Militärvertreter sagte, eine Reihe von Offizieren sei "an dem Versuch beteiligt" gewesen.

SN/APA/AFP/ASHRAF SHAZLY Abdalla Hamdok steht der sudanesischen Übergangsregierung vor