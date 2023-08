Putschisten im Niger schließen Luftraum

Zum Ablauf eines Ultimatums der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) gegen die neue Militärjunta schließt der Niger nach Angaben der Putschisten seinen Luftraum. Die Junta begründete den "bis auf weiteres" geltenden Schritt in einer Erklärung am Sonntagabend mit der "Gefahr einer Intervention", die durch "Vorbereitungen" in Nachbarländern deutlicher werde. Die Maßnahme gelte für "alle Flugzeuge".

BILD: SN/APA/ORTN - TÉLÉ SAHEL/- Putschisten im Niger bereiten sich auf Militärintervention vor