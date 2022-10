Putschisten in Burkina Faso leiten Übergangsprozess ein

Die neuen Militärmachthaber in Burkina Faso wollen mit einer Nationalversammlung die Leitlinien für einen politischen Übergangsprozess festlegen. Das geht aus einem offiziellen Dekret, das am Samstag veröffentlicht wurde, hervor. Demnach soll die Versammlung am 14. und 15. Oktober zusammenkommen und unter anderem darüber entscheiden, wie ein künftiger Präsident gewählt werden könnte.

SN/APA/AFP/ISSOUF SANOGO Neuer Militärmachthaber Ibrahima Traoré