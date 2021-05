Putschistenführer in Mali übernimmt Präsidentenamt

In Mali hat sich Putschistenführer Assimi Goïta zum neuen Übergangspräsidenten ausrufen lassen. Das Verfassungsgericht des westafrikanischen Krisenstaats übertrug dem Oberst am Freitag in der Hauptstadt Bamako die Amtsgeschäfte. Goïta hatte im August einen Militärputsch geführt, der Präsident Ibrahim Boubacar Keïta zum Sturz brachte. Anfang der Woche zwang das Militär auch den bisherigen Interimspräsidenten Bah N'Daw und Premierminister Moctar Ouane zum Rücktritt.

SN/APA/AFP/MALIK KONATE Goïta führte im Vorjahr die Putschisten an