Putschversuch in Türkei: Lebenslang für rund 50 Menschen

Knapp drei Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei hat ein Gericht erneut gegen Dutzende Menschen lebenslange Haftstrafen verhängt. In der Hauptstadt Ankara seien am Mittwoch 19 Menschen zu Haft unter erschwerten Bedingungen verurteilt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. 28 Männer bekamen demnach einfache lebenslange Haft.

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Beim Putschversuch 2016 standen die Menschen noch hinter Erdogan