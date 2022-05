Quad-Gipfel verpflichtet sich zu einem freien Indo-Pazifik

Die Staats- und Regierungschefs von Japan, Indien, Australien und den USA haben bei Ihrem Gipfeltreffen in Japan ihre gemeinsame Haltung für die Notwendigkeit eines freien Indo-Pazifik-Raums betont. "Russlands Angriff auf die Ukraine macht die Bedeutung dieser Ziele der grundlegenden Prinzipien der internationalen Ordnung, der territorialen Integrität und der Souveränität nur noch deutlicher", sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag in Tokio.

SN/APA/AFP/SAUL LOEB Albanese, Biden, Kishida und Modi beraten über Chinas Machtanspruch