Quarantäne für Frankreich-Rückkehrer in Großbritannien

Wegen stark steigender Corona-Fallzahlen müssen Reisende aus den Niederlanden und Frankreich in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Ankommende aus den beiden Ländern sowie aus Monaco, Malta, den Turks- und Caicosinseln und Aruba müssten sich nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich "für zwei Wochen selbst isolieren", teilte der britische Verkehrsminister Grant Shapps mit.

Die britische Regierung hatte Ende Juni bereits Spanien von der Liste derjenigen Länder gestrichen, aus denen eine Einreise ohne Quarantäne-Auflagen möglich ist. Vergangene Woche erklärte das Verkehrsministerium dann, dass auch Reisende aus Belgien, Andorra und den Bahamas wieder in Quarantäne müssten.

Schätzungen zufolge macht derzeit rund eine halbe Million Briten Urlaub allein in Frankreich. Angesichts der neuen, am Donnerstag via Twitter bekannt gegebenen Quarantäne-Regelungen rechnen Beobachter mit einer massenhaften Rückreise der Urlauber.

Quelle: Apa/Ag.