Quarantäne für Migranten von der "Alan Kurdi" endet

An diesem Sonntag endet für die 17-köpfige Besatzung des deutschen Schiffes "Alan Kurdi" und für 146 von ihr gerettete Migranten die Corona-Quarantäne vor Italiens Küste. Wie es für die Geretteten weitergeht, ist noch völlig ungewiss. Die Innenministerien in Rom und Berlin teilten am Samstag auf Anfrage mit, Beratungen dazu seien noch nicht abgeschlossen.

SN/APA (sea-eye.org)/CEDRIC FETTOUC "Alan Kurdi" hatte 146 Migranten von zwei Holzbooten gerettet