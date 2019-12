Queen spielt in Weihnachtsansprache auf private Probleme an

Die britische Königin Elizabeth II. schlägt in ihrer diesjährigen Weihnachtsansprache ungewöhnlich private Töne an. Die 93 Jahre alte Monarchin thematisiert den "holprigen" Weg der Königsfamilie und ihres Landes in den vergangenen zwölf Monaten.

SN/APA (POOL)/STEVE PARSONS Weihnachtsansprache der Queen