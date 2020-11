Raab fordert von EU Pragmatismus für Post-Brexit-Handelspakt

In der Endphase der Gespräche über einen Handelsvertrag nach dem Brexit hat der britische Außenminister Dominic Raab die EU zu Zugeständnissen aufgerufen. Die Staatengemeinschaft müsse bei den besonders umstrittenen Regeln für die Fischerei akzeptieren, dass diese für die Briten "eine Sache des Prinzips" sei, sagte Raab am Sonntag in Sky News. Die Gespräche gehen Raab zufolge nun "in die letzte Woche oder so". Die Zeit drängt, da ein Pakt noch ratifiziert werden müsste.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Raab: Nötig sind Pragmatismus, guter Wille und Vertrauen