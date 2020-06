Raab: Kopftuch-Ideologie nichts für Österreichs Schulen

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) weist die Kritik des Europarats am österreichischen Kopftuchverbot an Volksschulen zurück: Das Kopftuch bei Kindern sei kein religiöses, sondern ein ideologisches Symbol. "Es stigmatisiert die Mädchen bereits in sehr jungen Jahren und reduziert sie auf ihr Geschlecht. Das hat in Österreich keinen Platz", betonte Raab am Dienstag in einer Stellungnahme.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Der Umgang mit Muslimen in Österreich sei ein Problem, so die Experten