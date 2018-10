Radikale Milizen nicht aus Pufferzone in Idlib abgezogen

Trotz Ablauf einer Frist haben sich die radikal-islamischen Milizen nicht aus der für die syrische Rebellenhochburg Idlib vereinbarten Pufferzone zurückgezogen. Keine der jihadistischen Gruppen von Aufständischen habe die Zone bisher verlassen, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Montag mit.

Russland als Verbündeter der syrischen Regierung und die Türkei als Unterstützer der Rebellen hatten sich im September auf eine bis zu 20 Kilometer breite entmilitarisierte Pufferzone geeinigt. Sie sollte bis zu diesem Montag mit dem Abzug der Kämpfer errichtet werden. Die Pufferzone soll eine Offensive der Regierung auf Idlib verhindern.

Die Region um die gleichnamige Stadt im Nordwesten des Bürgerkriegslandes ist die letzte große Rebellenhochburg Syriens. Dort leben rund drei Millionen Zivilisten, fast die Hälfte davon Flüchtlinge. Hilfsorganisationen hatten gewarnt, eine Offensive auf Idlib könnte zu einer neuen humanitären Katastrophe führen.

Die radikale Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kündigte am Sonntagabend an, ihren Kampf fortzusetzen. "Wir werden nicht vom Weg des Jihads abweichen, um die Ziele unserer Revolution zu verwirklichen", heißt es in einer Erklärung. Die Gruppe will wie andere Rebellen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad stürzen. Die früher unter dem Namen Al-Nusra-Front bekannte Miliz ist in Idlib besonders stark. Sie hat Verbindungen zum Terrornetzwerk al-Kaida.

Quelle: Apa/Dpa