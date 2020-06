Rätsel um Aufenthaltsort von Venezuelas Oppositionsführer

Zwischen Venezuela und Frankreich ist ein diplomatischer Streit um den Aufenthaltsort des venezolanischen Oppositionsführers Juan Guaidó entbrannt: Nach Angaben des Außenministers des südamerikanischen Landes soll Guaidó Zuflucht in der französischen Botschaft in Caracas gesucht haben, was Paris umgehend dementierte.

SN/APA (AFP)/FEDERICO PARRA Guaido soll Zuflucht in französischer Botschaft gefunden haben