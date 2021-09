Rätsel um falsches Datum bei Putins Stimmabgabe

Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit einer rätselhaften Datumseinstellung auf seiner Armbanduhr Diskussionen ausgelöst. Der Kreml veröffentlichte am Freitag (17. September) ein Video mit dem 68-Jährigen, der am Computer zu sehen ist - angeblich bei der Abgabe seiner Stimme für die Parlamentswahl, die noch bis diesen Sonntag läuft. Auf den Aufnahmen von der Uhr ist das Datum 10. September zu sehen, wie Beobachter in sozialen Netzwerken notierten.

SN/APA/AFP/SPUTNIK/ALEXEY DRUZHININ Auf Putins Armbanduhr ist auf diesem Foto ein falsches Datum zu sehen