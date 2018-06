Rajoy musste abtreten

Ein Aussitzen ist nicht mehr möglich. Zu tief ist der Chef der spanischen Konservativen in die Schmiergeldaffären seiner Partei verstrickt.

Spaniens neuer Regierungschef, der Sozialist Pedro Sánchez, war schon für etliche politische Wunder gut. Auch die Eroberung des Regierungspalasts war eine dieser Überraschungen,die immer wieder die politische Karriere des 46-Jährigen markierten.

Dabei halfen dem Sozialistenchef zwei Dinge: sein Charisma, das sich in einer bemerkenswerten rhetorischen Gewandtheit spiegelt. Und sein politischer Instinkt, der ihm nun signalisierte, dass der richtige Zeitpunkt für einen Misstrauensantrag gegen den konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy gekommen war, der wegen seiner Verwicklung in die Korruptionsaffären in seiner Partei untragbar geworden war.