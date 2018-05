Das internationale Ermittlerteam arbeitet sich Schritt um Schritt voran. Moskau dementiert erneut jede Beteiligung.

Die Rakete, mit der Passagierflug MH17 vor knapp vier Jahren über der Ostukraine abgeschossen worden war, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. Das Flugabwehrsystem vom Typ Buk gehörte zu Beständen der 53. Luftabwehrbrigade der in Kursk stationierten russischen Streitkräfte. Das teilte das internationale Ermittlerteam am Donnerstag in den Niederlanden mit.