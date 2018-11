"Raketenmann", "Idioten", "Game of Thrones": Sechs verwunderliche Postings von Donald Trump

Er macht Wahlkampf auf Twitter und nutzt den Kurznachrichtendienst intensiv, um der Welt rund um die Uhr seine Sicht der Dinge mitzuteilen - ungeachtet der Folgen, die seine Statements auslösen: US-Präsident Donald Trump sorgt mit seinen Zeilen immer wieder für Stirnrunzeln.

Aus aktuellem Anlass: Während Europa erwacht und die US-Medien erste Ergebnisse der Kongresswahlen veröffentlichen, postet der US-Präsident Mittwoch früh die Jubelbotschaft "Tremendous success tonight" (etwa: "Ungeheurer Erfolg heute Nacht"). Wie bitte?! Das Rennen um die Sitze war denkbar knapp, die Republikaner von Trump haben ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Auch wenn die Demokraten den erhofften Erdrutschsieg verpasst haben - von einem "ungeheuren Erfolg" ist Trump weit entfernt.

Besser noch: Trump zitierte erneut die Aussage eines ultrakonservativen Autors, die Erfolge seien "all the Trump magic", also seiner "Magie" geschuldet. Denn: "Trump is the magic man."

Dank "Raketenmann"-Posting haarscharf an einem Krieg vorbeigeschrammt

Für Trump ist Twitter auch ein Mittel der Wahl, um Außenpolitik zu machen. Wie riskant seine Zeilen sein können?

Bei dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un ist die Bemerkung, dass der ehemalige Außenminister Rex Tillerson "seine Zeit damit vergeudete, mit dem kleinen Raktenmann zu verhandeln", nicht gut angekommen. Während Trump mutmaßte, dass dieser Tweet sein vielleicht bester sein könnte, waren Journalisten wie Diplomaten der Ansicht, dass diese Meldung viel mehr eine bedrohliche Krise hätte auslösen können.

Beliebtes Opfer: Amts-Vorgänger Barack Obama

Dem früheren US-Präsidenten Obama richtet Trump gerne einiges via Social Media aus. Ein Beispiel: Trump wirft Obama immer wieder vor, versucht zu haben, seine Wahl 2016 zu verhindern und die Verantwortung für diese Verschwörung Russland in die Schuh schieben zu wollen. Grundtenor ist, Obama habe sich im Grunde gegen das amerikanische Volk versündigt.



"Präsident Obama wusste also über Russland schon vor der Wahl Bescheid", klagt Trump. "Warum hat er nichts unternommen? Warum hat er unserem Wahlkampf-Team nichts gesagt? Weil es alles eine große Falschmeldung ist, deshalb. Und er dachte, die betrügerische Hillary würde gewinnen!!!"

So sad! Trump attackiert Journalisten mit "schlimmstem Tweet"

Wie es ist, wenn einen der US-Präsident frontal verbal angreift, wissen die kritischen Moderatoren Joe Scarborough und Mika Brzezinski vom TV-Sender MSNBC gut. Nicht nur in sozialen Medien löste der Angriff eine Welle wütender Proteste aus. Denn Trump höhnte auch, Brzezinski habe vor einigen Monaten bei einem Besuch in seinem Golfclub Mar-Lago als Folge einer Schönheits-OP im Gesicht geblutet. Ihren Co-Moderatoren Joe Scarborough beschimpfte der Präsident als "Psycho Joe". Viele nannten Trumps Einlassung seinen bisher schlimmsten Tweet, er sei ein Sexist.

Der ewige Kampf gegen (vermeintliche) Fake News

Warum der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Twitter für seine Botschaften benutzt, erklärt er übrigens so:

Demzufolge zwinge ihn die seiner Meinung nach "sehr unehrliche Presse" dazu, Social Media zu verwenden.

Den Sender CNN verabscheut Trump offenbar besonders:

Trump bedient sich bei "Game of Thrones"

Um die Macht der Bilder - und um jene von erfolgreichen Serien - weiß der Präsident offensichtlich auch. Ganz im Stil der Fantasy-Reihe postete Trump kürzlich diese Ansage:



Gemeint sind wohl politische Sanktionen gegen den Iran. Die Serienmacher distanzierten sich flott von Trumps Bild, auch Schauspielerinnen twitterten ihr Missfallen, etwa mit einem knappen "Ew" - einem Geräusch des Ekels.