Raúl Castro tritt als Parteichef zurück

Nach mehr als 60 Jahren endet die Ära Castro in Kuba: Der bisherige Parteichef Raúl Castro scheidet am Montag auf dem Parteitag der kommunistischen Einheitspartei in Havanna aus dem Amt. Bereits 2018 hatte der 89-Jährige das Präsidentenamt an Miguel Díaz-Canel abgegeben, der ihn nun auch als Ersten Sekretär der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) ablösen wird. Mehr als sechs Jahrzehnte standen Raúl Castro und sein 2016 verstorbener älterer Bruder Fidel an der Spitze Kubas.

SN/APA/CUBADEBATE.CU/- Raúl Castro tritt als Kubas KP-Chef ab