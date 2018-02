Ramaphosa verspricht Kampf gegen Korruption

Einen Tag nach seiner Wahl hat Südafrikas neuer Präsident Cyril Ramaphosa einen Neubeginn für das Land versprochen. Nach einer Ära des schwindenden Vertrauens in die Institutionen und die Führer des Landes stehe nun eine neue Dämmerung bevor, sagte Ramaphosa in seiner ersten Rede zur Lage der Nation am Freitagabend.

SN/APA (AFP)/MIKE HUTCHINGS Cyril Ramaphosa will den Neustart versuchen