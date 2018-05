Ranghoher nordkoreanischer General auf dem Weg in die USA

Im Rahmen der Vorbereitungen eines Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist ein hochrangiger nordkoreanischer General einem Bericht zufolge auf dem Weg in die USA. Kim Yong-chol sei am Dienstag in Peking gelandet und werde nach Gesprächen mit Regierungsvertretern am Mittwoch nach New York weiterreisen, berichtete die südkoreanische Agentur Yonhap.

SN/APA (AFP/Archiv)/KOREA POOL Kim Yong-chol (2.v.r.) bereitet Gipfel vor