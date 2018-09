Ranghoher US-Kardinal: Homosexualität ist eine "Sünde"

Homosexualität ist nach Ansicht eines ranghohen Kardinals eine hassenswerte Sünde. "Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Menschen diese (homosexuelle Tendenz) erleben, aber die Kirche hat immer gelehrt, (...) den Sündiger zu lieben aber die Sünde zu hassen", sagte der US-Kardinal Raymond Leo Burke am Donnerstag in Rom.

SN/APA (AFP/Archiv)/ALBERTO PIZZOLI Burke ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen