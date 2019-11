Rat der Europäischen Union segnete EU-Budget für 2020 ab

Der Rat der Europäischen Union hat am Montag die in der Vorwoche mit dem Europäischen Parlament erzielte Einigung über den EU-Haushalt 2020 gebilligt. Wird die Einigung auch am Mittwoch vom EU-Parlament in Straßburg bestätigt, ist der EU-Haushalt für 2020 endgültig verabschiedet.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Der Rat stimmte für das Budget