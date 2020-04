Rathkolb für "neuen Marshallplan" für Europas Wirtschaft

Zeithistoriker Oliver Rathkolb von der Universität Wien fordert eine starke europäische Achse, um die Folgen der Coronavirus-Pandemie in den Griff zu bekommen. Die EU-Staaten müssten sich die Frage stellen, wo in der Turboglobalisierung Fehler passiert sind. "Hier bedarf es vonseiten der Europäischen Union eines strategischen neuen Marshallplans des Aufbaus der Ökonomie in Europa post Corona."

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER In der Krise zeigt sich die Abhängigkeit Europas im Ökonomischen