Razzia gegen illegale Migration im Hafen von Patras

Mit einer Großrazzia hat die griechische Polizei untergetauchte Migranten in der Umgebung des Hafens von Patras aufgespürt. Es seien mehr als 600 Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden. Sie würden während des Tages in Flüchtlingslager in anderen Landesteilen gebracht, berichtete der staatliche griechische Rundfunk am Dienstag.

SN/APA (AFP)/ANGELOS TZORTZINIS Migranten lagern am Hafen von Patras