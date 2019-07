Razzien gegen Menschen ohne Aufenthaltsrecht in USA geplant

In den USA soll es ab Sonntag zu groß angelegten Razzien gegen Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis kommen. Schon länger stand im Raum, dass die US-Regierung solche Festnahmeaktionen plant, um illegale Einwanderer in größerer Zahl abzuschieben. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump öffentlich bestätigt, dass diese Aktionen am Sonntag starten sollen.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Gegen die Pläne regt sich Widerstand in der Bevölkerung