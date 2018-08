Rebellen: 26 Tote nach Luftangriff auf Zivilisten im Jemen

Zum wiederholten Mal sollen bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Jemen etliche Zivilisten getötet worden sein. Nach Angaben aus Kreisen der schiitischen Huthi-Rebellen traf eine Rakete am Donnerstag in der westlichen Provinz Hudaida ein Fahrzeug mit flüchtenden Zivilisten und riss 26 von ihnen in den Tod.

SN/APA (AFP/Archiv)/ESSA AHMED Die Lage im Jemen ist verheerend