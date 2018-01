Rebellen in Aden umzingeln Palast von Jemens Präsident

Die Offensive südjemenitischer Separatisten bringt Jemens Regierung in immer größere Bedrängnis. Die Rebellen umzingelten am Dienstag den Präsidentenpalast in der Interimshauptstadt Aden, wie ein hochrangiger Militärvertreter sagte. "Sie kontrollieren nun den Hauptzugang, und die Menschen drinnen sind de facto unter Hausarrest", sagte der Militärvertreter.

SN/APA (AFP)/SALEH AL-OBEIDI Regierungs-Truppen im Clinch mit südjemenitischen Separatisten