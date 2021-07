Rebellen in äthiopischer Regierung Tigray greifen wieder an

Die Aufständischen in der äthiopischen Krisenregion Tigray haben nach eigenen Angaben eine neue Offensive gestartet und die wichtige Stadt Alamata eingenommen. Die Regierungstruppen und die Amhara-Streitkräfte seien im südlichen Gebiet Raya "vollständig in die Flucht geschlagen" worden, sagte Getachew Reda, Sprecher der Aufständischen, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

SN/APA/AFP/EDUARDO SOTERAS Die Bevölkerung ist auf Nahrungsmittelverteilung angewiesen