Rebellen in Zentralafrika zerstören Wahlurnen

Nach der Wahl in der Zentralafrikanischen Republik ist es zu Übergriffen bewaffneter Rebellen gekommen. Im Westen des Landes überfielen am späten Sonntagabend Aufständische Wahllokale in den Orten Carnot, Nola und Bambari und zerstörten mit Stimmzetteln gefüllte Urnen, wie ein Beamter am Montag mitteilte. Verletzte gab es bei den Überfällen demnach nicht.

SN/APA (AFP)/ALEXIS HUGUET Wahlen inmitten eines bewaffneten Konflikts