Rebellen vollenden Abzug schwerer Waffen von Front in Idlib

Die Rebellengruppen in Syrien haben nach türkischen Angaben alle schweren Waffen von der Front in der Provinz Idlib abgezogen. Der Abzug der Waffen, über den die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Montag berichtete, ist Voraussetzung für die Einrichtung einer demilitarisierten Pufferzone um die von Rebellen gehaltene Provinz.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Eine demilitarisierte Pufferzone soll eingerichtet werden