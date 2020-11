Rebellion gegen Lockdown in London

Am Donnerstag sperrt Großbritannien wieder zu. Zu spät, kritisieren Mediziner die Entscheidung von Premier Boris Johnson. Gegenteilige Kritik bekommt er aus den eigenen Reihen: Dutzende Torys wollen gegen den Lockdown stimmen.

Es ist exakt sechs Wochen her, dass die führenden Wissenschafter des Königreichs dem britischen Premier Boris Johnson erschreckende Prognosen vorlegten. Die zweite Welle, so ihre Vorhersage, würde deutlich schlimmer ausfallen als die erste. Bis zu 4000 Menschen könnten täglich sterben, ergab die Modellrechnung. Dabei hat das Königreich mit knapp 47.000 Coronatoten ohnehin bereits mehr zu beklagen als jedes andere Land in Europa. Das Beratergremium der Regierung empfahl dem Konservativen deshalb, mit einem zweiwöchigen harten Lockdown auf die Pausentaste zu drücken, ...