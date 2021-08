Recep Tayyip Erdogan: Der beleidigt Präsident

Recep Tayyip Erdoğan ist dünnhäutig - zumindest, wenn es ihn selbst betrifft. Nun droht einem Schauspieler eine Haftstrafe.

Gegen 174.000 Personen hat die türkische Justiz seit dem Amtsantritt von Recep Tayyip Erdoğan als Staatsoberhaupt wegen "Präsidentenbeleidigung" ermittelt. Jetzt trifft es einen prominenten Schauspieler: Genco Erkal. Der ist kein Leisetreter. Seit 60 Jahren steht er auf der Bühne, vor allem in politischen Stücken. "Ich kämpfe gegen Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Fanatismus, im Theater und in den sozialen Medien", sagt der Schauspieler. Das bringt Erkal jetzt in Konflikt mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Istanbul fordert vier Jahre und acht Monate Haft ...