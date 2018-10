Rechter Richter marschiert

Nach einer angeblichen FBI-Untersuchung wollen die amerikanischen Republikaner und Präsident Donald Trump ihren Kandidaten für das Höchstgericht durchboxen.

Die hochbrisanten Papiere wurden im Schutze der Nacht angeliefert. "Die Untersuchung zu Richter Kavanaugh ist angekommen", twitterte Chuck Grassley, Vorsitzender des Justizausschusses im US-Senat. Bis spät in den Abend hatten Demonstranten vor und im Kongressgebäude gegen die Berufung des hochumstrittenen Juristen an den wenige Hundert Meter entfernten Supreme Court protestiert. "Wow, so viel Enthusiasmus und Energie für Brett Kavanaugh", twitterte zur gleichen Zeit US-Präsident Donald Trump: "Schaut auf die Umfragen. Etwas Großes passiert."